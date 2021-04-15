Altan; uzman psikologlara göre çocuk yetiştirirken çocuğu tanımak ve çocuğun mizacını bilmek oldukça önemli olduğunu belirtirken; çocuğun mizacına saygı duyulması gerektiğini ama bu kendi başına bırakılacağı anlamına gelmediğini ve çocuğun doğru yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Altan; “Ebeveynin en önemli görevi çocuğu destekleyerek onu hayata hazırlamaktır.Amaç çocuğu tanımak onu olduğu gibi kabul etmektir.Çocuğun hataları görmezden gelinmemelidir.”

Altan; “Ebeveynlerin çocukların mizacını anlayabilmeleri için size Thomas ve Chess’in mizaç modelinden bahsetmek istiyorum.Bu model diğer tüm mizaç modellerine ilham olmuştur.Bu model mizacın dokuz boyutu üzerinden üç çok tipini ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Genelde Neşelidir ve Yeni Deneyimlere Kolayca Uyum Sağlar”

Altan çocuk tipleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Birinci tip kolay çocuk tipidir. Kolay çocuk, bebeklikte hızlıca düzenli rutinler oluşturur; genelde neşelidir ve yeni deneyimlere kolayca uyum sağlar. Diğerlerine karşı olumlu bir tutum içerisinde olan, sosyal olarak aktif, öğrenmeye yatkın ve kişisel isteklerini doğru aktarabilen çocuk tiplerini kapsamaktadır. Bu çocuklardaki kolay mizacın gelişiminde çevresel etmenlerin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kolay çocukların gösterdiği tepkiler, değişken tavır ve duygusal geçişlerinin ebeveynleri tarafından doğru kontrol edildiği saptanmıştır”

İkinci tip zor çocuk tipidir. Zor çocuk, günlük rutinlerinde düzensizdir; yeni deneyimleri kabul etmede yavaştır; olumsuz ve yoğun biçimde tepki göstermeye eğilimlidir. Sık geçirilen öfke atakları ve ani duygu geçişleri ya da düzenli olma ile ilgili sıkıntılar yaşama ile tanımlanan zor çocuklar, olayları yüksek ses ile reddetme (ağlama) gibi davranış desenleri göstermektedir. Yaygın literatüre göre, bu çocukların çevreden gördüğü aşırı baskı sonucu bu tavırları gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Üçüncü tip çocuk yavaş ısınan çocuk tipidir.Yavaş ısınan çocuk,durgundur, yeni deneyimlere çok yavaş uyum sağlar.Olaylara karşı tepki ve duyarlılık seviyeleri düşüktür. Girişim ve gelişim düzeyleri başkaları tarafından harekete geçirilmediği taktirde içlerine kapanık tutum sergilerler” ifadelerini kullandı.