Alsancakta Arabayla Motosiklet Çarpıştı... 2 Sürücü Yaralandı

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Alsancak'ta bugün akşam saatlerinde bir arabayla İstanbul plakalı bir motosikletin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüleri yaralandı.
Kaza, Niyazi Seylani'nin (E-32) kullandığı RU 562 plakalı aracın dikkatsizce sağa dönüşü sırasında karşı yönden gelen Alperen Aktürk'ün kullandığı 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre kaza, saat 19.00 sıralarında Girne-Güzelyurt ana yolunun Alsancak civarında oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
(GÜL) FOTOĞRAFLI