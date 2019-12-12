Alsancak Ve Yenierenköy Belediyeleri Depozit, Prim Ve Vergi Borçlarının Ödenmesine İlişkin Maliye Bakanlığıyla  protokol İmzaladı

Lefkoşa, 12 Aralık 19 (.): Alsancak Belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi, devlete olan borçlarının yapılanması için ilgili Maliyeye Bakanlığı ve ilgili dairelerle protokol imzaladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, depozit, prim ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında Alsancak ve Yenierenköy Belediyeleri ile protokoller imzalandığı ifade edildi.



ALSANCAK

Maliye Bakanlığında dün, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı arasında imzalanan protokol, Belediyenin Gelir ve Vergi Dairesi’ne olan vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

YENİERENKÖY

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak tarafından imzalanan protokol ise, Belediyenin İhtiyat Sandığına olan prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesine olan prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesine olan vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

(ID/YIL)

