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Alsancak\'ta İlkbahar Şöleni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 9 Mart  20 (.): Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park\'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

Alsancak\'ta İlkbahar Şöleni Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 9 Mart  20 (.): Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park\'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:00
Alsancak\'ta İlkbahar Şöleni Gerçekleştirildi
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Lefkoşa, 9 Mart  20 (.): Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Maslenitsa” gününün  gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer aldı.

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Etkinliğe, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

(ÖK) FOTOĞRAFLI

 

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