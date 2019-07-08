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Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav Cihazı Bağışında Bulundu

PİLLİ: “SAĞLIĞA YAPILAN KATKI İNSANA VE TOPLUMA KATKIDIR”

Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav Cihazı Bağışında Bulundu

PİLLİ: “SAĞLIĞA YAPILAN KATKI İNSANA VE TOPLUMA KATKIDIR”

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav Cihazı Bağışında Bulundu

PİLLİ: “SAĞLIĞA YAPILAN KATKI İNSANA VE TOPLUMA KATKIDIR”

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 : Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav cihazı bağışında bulundu.

Hastane ve sağlık merkezlerinde kullanılan aletler ve gaza bezlerinin sterilizasyonda kullanılan Nemli Otoklav cihazı  Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımı ile sağlık merkezi yetkililerine teslim edildi.

MÜKELLEF

Bakanlık açıklamasına göre, teslim töreninde konuşan Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Başkanı Nil Mükellef, bu yılki ana faaliyetleri kapsamında 8 yıldır ihtiyaç olan cihazı bağışlamak istediklerini belirterek, cihazın yıl içinde gerçekleştirdikleri etkinliklerden ve Alsancak’taki ikinci el satış mağazasından elde edilen gelirle alındığını dile getirdi.

BÜYÜK

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Doktor Dilek Büyük de, sterilizasyonun sağlıkta büyük önem taşıdığını anımsatarak, cihazı merkeze kazandıranlara teşekkür etti.

ATASER

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, geniş bir bölgeye hizmet veren Lapta Sağlık Merkezinin, geliştirilerek daha etkili hale getirilmesini istediklerini belirtti.

Belediye olarak vatandaşların sağlık ve huzuru için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını dile getiren Ataser, bağıştan dolayı teşekkürlerini sundu.

AKTUĞ

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, Lapta Sağlık Merkezinin; Alsancak ve Lapta Belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin katkılarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi, Sağlık Bakanlığından katkı istedi.

Aktuğ, merkezi bakanlığın daha fazla sahiplenmesi gerektiğini  kaydetti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise konuşmasında, Lions kulüpleri ve diğer derneklerin sağlık alanına önemli katkılarda bulunduğunu anımsatarak, Alsancak Mare Monte Lions Kulübüne bağışından dolayı teşekkür etti.

Belediye ve sivil toplum örgütlerinin sağlığa katkılarının önemli olduğunu söyleyen Pilli, sağlığa yapılan katkının insana ve topluma katkı olduğunu belirtti.

(ÖZ/HA)

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