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“alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor”

BES, ALSANCAK VE LAPTA BELEDİYELERİ VE LAK BALIKÇILAR BİRLİĞİ İLE KEMAL SARACOĞLU VAKFI YARARINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

“alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor”

BES, ALSANCAK VE LAPTA BELEDİYELERİ VE LAK BALIKÇILAR BİRLİĞİ İLE KEMAL SARACOĞLU VAKFI YARARINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
“alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor”

BES, ALSANCAK VE LAPTA BELEDİYELERİ VE LAK BALIKÇILAR BİRLİĞİ İLE KEMAL SARACOĞLU VAKFI YARARINA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Belediye Emekçileri Sendikası (BES), örgütlü bulunduğu Alsancak ve Lapta Belediyeleri ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliğiyle "Alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta - Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor" sloganıyla yürüyüş düzenleniyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 25 TL katılım ücreti belirlenen yürüyüş, 31 Mart Pazar saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

BES Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı yaptığı yazılı açıklamada, duyarlı davranışlarından dolayı iki belediyeye, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ve yürüyüşe sponsor olan kesimlere teşekkür etti.

Arpalıklı, BES olarak yürüyüşte başkan ve yönetim kurulu olarak yerlerini alacaklarını, duyarlı insanların da bu anlamlı etkinliğe katılması ve gerekli farkındalığın yaratılmasına katkı koymasını beklediklerini ifade etti.

Ulus Arpalıklı “Gelin hepimiz çocuklarımız için yürüyelim” çağrısında bulundu.

Lapta ve Alsancak Belediyeleri, Lapta- Alsancak -Karşıyaka (LAK) Balıkçılar Birliği ve Telsim İletişim sponsorluğunda, Lemar Alsancak önünden başlayacak yürüyüş, LAK Balıkçılar Birliği barınağında sona erecek.

Balıkçılar Birliği barınağında yürüyüşçülere izmarit balığıyla hazırlanmış balık ekmek ikram edilecek.

(RU/GÜL)

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