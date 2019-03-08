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Alsancak Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Alsancak Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 60 yaş üstü kadınların katıldığı gezi düzenledi.

Alsancak Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Alsancak Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 60 yaş üstü kadınların katıldığı gezi düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 12:38
Alsancak Belediyesi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Alsancak Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 60 yaş üstü kadınların katıldığı gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün yaklaşık 200 kadının katıldığı gezi programında Tatlısu’daki MiniaKıbrıs gezildi; bazı restoran ve mekanlarda çay- kahve ve yemek ikramında bulunuldu.

Eğlenceli yemek sırasında çekiliş de yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser etkinlikte yaptığı konuşmada “Toplumların yetişmesinde, gelişmesinde ve geleceğe emin adımlarla yürürken elinden tutulan hep kadınlar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum ’’dedi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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