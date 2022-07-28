Alsancak ve Malatya'da yangın

Girne'nin batısındaki Malatya köyünde dün gece yüksek gerilim hattının kopması sonucu; Alsancak'ta ise nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 21.30 sıralarında Malatya köyünde Dağbaşı Sokak'taki yüksek gerilim hattı koptu.

Yangın sonucu 200 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

Aynı saatte Alsancak'ta Old Milos mevkiinde çıkan yangında ise 50 metrekarelik alandaki kuru otlar ile bir zeytin ağacı yandı.

Her iki yangın, bölge halkı, polis itfaiye ekipleri ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.