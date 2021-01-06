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Alsancak'ta koronavirüs paniği

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'den çağrı: "İşiniz yoksa sokağa çıkmayın!"

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:00
Alsancak'ta koronavirüs paniği
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Girne-Alsancak bölgesinde 3 kişinin PCR test sonucu pozitif çıktı, ‘birinci derece temaslı’ kapsamında 60 kişi karantinaya alındı.

Bulaşın, Lefkoşa Devlet Hastanesi kaynaklı olduğu düşünülüyor.

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “3 genç arkadaşımızın PCR test sonucu pozitif çıktı, 60’ın üzerinde birinci derece temaslıları var” ifadelerini kullandı.

Ataser, test sonucu pozitif çıkan şahıslardan birinin annesinin, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne giderek, virüse hastane içinde maruz kaldığı ve böylece bulaşın yayıldığı düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Ataser, özellikle 65 yaş üzerindeki bölge halkına seslenerek, “işiniz yoksa lütfen sokağa çıkmayın, kahveye gitmeyin” çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Alsancak Pozitif VakaFırat Ataser
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