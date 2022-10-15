banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam
Alsancak'ta feci olay!
Alsancak'ta feci olay!
banner405

Alsancak'ta feci olay!

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:30
Alsancak'ta feci olay!

Olayda ihmali görülen bir işçi ile şirket direktörü tutuklandı

Alsancak’taki bir inşaatta, birlikte çalıştığı işçinin dikkatsizliği sonucu başına briket düşen Olexii Herheliuk (E-38) ağır yaralandı. Polis, olayda ihmali görülen A.I. (E-38) ile şirket direktörü K.D.’nin (K-40) tutuklandığını açıkladı.

Polis bültenine göre “ihtiyatsızlık ve İş Güvenliği Yasası’na aykırı hareket” olayı dün saat 12.30’da Alsancak’taki Karaoğlanoğlu Caddesi’nde devam eden bir inşaatta meydana geldi.

İnşaatta çalışan A.I.(E-38), kullanımındaki beton pompası aracıyla inşaata sıva döktüğü sırada, dikkatsizliği sonucu demir pompa kolunun beton brikete çarptı. Bu yüzden kopan briket parçaları inşaat alanında çalışan Olexii Herhelıuk’un başına düştü.

Ağır yaralanan Olexii Herhelıuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda ihmali görülen işçi ile şirket direktörü ise tutuklandı.

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2022 12:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur mu?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor
Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor
Çavuşoğlu, Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Çavuşoğlu, Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Ertuğruloğlu'ndan Hayatını Kaybeden Madenciler İçin Taziye
Ertuğruloğlu'ndan Hayatını Kaybeden Madenciler İçin Taziye
Cumhurbaşkanı Tatar Bartın'da Maden Ocağındaki Patlama Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Bartın'da Maden Ocağındaki Patlama Nedeniyle Mesaj Yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim