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Alsancak susuzluktan kırılıyor!

04 Kasım 2022 Cuma 10:26
Alsancak susuzluktan kırılıyor!

Şehit Türker Sokak sakinleri sürekli su sıkıntısı yaşadıklarını ve konutlarına ihtiyaçlarını karşılayacak kadar su verilmediğinden şikayet ederek, Belediye Başkanı Ataser’i bu sorunu görmezden gelmekle suçluyorlar.
Vatandaşlar “Sürekli su sorunu yaşıyoruz ve artık bu dayanılmayacak noktaya geldi. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ‘Belediyecilikte Avrupa ile yarışırız’ diye söylemlerde bulunurken kentteki su sorunlarından habersiz görünmeye devam ediyor. Daha öncede basında defalarca yer almasına rağmen, sorunları görmezden gelmeye devam ediyor.”

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