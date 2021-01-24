Alsancak-Karşıyaka arası kapanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yerel koronavirüs vakalardaki artışı düşürmek amacıyla aldığı ek tedbirler yarın uygulamaya giriyor.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki bölgelerde bulunan eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme salonlarıyla faaliyetleri yarın saat 05.00’den itibaren kapatılıyor. Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacak. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerini yinelemeleri gerekiyor.

Okullarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş şekilde yarın başlarken, Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında bölgedeki bulaş nedeniyle online eğitime geçilecek. Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenler de eğitim kurumlarına gitmeyecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre ek tedbirler şunlardır:

“1. Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.

2. Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.• Eğlence yerleri, bar, club, meyhane• Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri• Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler• Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları• Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.

3. Saat 22:00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.

4. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

5. Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM,AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

6. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

7. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

8. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

9. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

10. Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

11. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

12. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

13. Beyramudu’nda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

14. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

15. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

16. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir."