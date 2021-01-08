Alsancak esnafı kapanma yerine önlem istiyor

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, 6 Ocak akşamı bet ofisi ve kahvehanelerin kapatılması için girişimde bulundu, Sağlık Üst Kurul kararları olmadığı için esnaf kepenk indirmedi.

Özellikle bölge esnafı ‘kapanma yerine önlem’ gerekliliğinin altını çizdi, panikle ani kararlar alınmamasını istedi.

Bölgede artan yerel bulaş nedeniyle, sağlık çalışanları dün Alsancak’ta mesai yaptı.

Başkan’ın işyerleri için kapanma istemine karşın belediyenin sosyal tesislerinde, park ve bahçelerinde bir kapanma olmadığı da dikkat çekti.

Test alındı, ilaçlama yapıldı… Anonslar susmadı…

Alsancak Belediyesi çalışanları ve esnafa PCR testi yapıldı.

Yaklaşık 200 kişiye test yapılırken, bölgede endişeli bekleyiş dün de sürdü. ‘Kapanma’ kararı olmamasına karşın bölgenin sessiz hali dikkat çekti.

Alsancak Belediyesi dün sabahın erken saatlerinde vatandaşın yoğun olduğu market önleri, bankalar, bet salonları ve kahvehane önlerini ilaçladı.

Köy camisinden sürekli anons yapılarak, köy halkının maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması istendi.

Sevener’de testler negatif, tedbir amaçlı işletme kapalı…

Pozitif vakaların bölgede bulunan Sevener Restaurant & Bar’da çalıştığı öğrenilirken, işletme bir süreliğine tedbir amaçlı kapattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşletme sahipleri ayrıca tüm test sonuçlarının negatif çıktığını da sosyal medyadan bildirdi.

Esnaf ve çalışanlar tedirgin…

Ataser’in kapanma istemi üzerine tedirgin olduklarını ifade eden esnaf ve çalışanlar, ülkenin salgın nedeniyle son 1 yıldır ciddi ekonomik krizden geçtiğini belirten esnaf ve çalışanlar, bölgede 2 kapanmaya gidilmesi halinde onlarca eve ekmek girmeyeceğini belirtti.

“En büyük korkumuz temaslıların pozitif çıkması”

Alsancak’ta yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Fırat Ataser, 4 gencin yapılan PCR testlerinin pozitif çıktığını daha sonra sayının akşam saatlerinde 6’ya ulaştığını söyledi.

Temaslı sayısının fazla olması sebebiyle hangi noktada durmaları gerektiğini bilmediklerini ifade eden Başkan Ataser, “Yaklaşık 30 ile 40 arası temaslı karantina otellerine alınırken, bir kısmı da evde izole ediliyor. Hastalık belirtisi kendini 5 ile 7. Gün arasında gösteriyor bu yüzden bekleyeceğiz. Bir barda da pozitif çıktığı söylenmekte ve oradan bulaş olan vatandaşlarımız olduğu iddia edilmekte. En büyük korkumuz temaslıların pozitif çıkmamasıdır. Yaşlılarımız var, çocuklar var, risk oranı yüksek kişiler var” şeklinde konuştu.

“Sağlık için kapanmak zorundayız, köyde hastalık var”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, vatandaşların toplu olarak bulundukları noktalara müdahale edemediklerini ve bunun ciddi sıkıntı olduğunu savundu.

Kahvehane ve bet salonlarında vatandaşın çok kalabalık oluşturduğunu söyleyen Ataser’in ifadeleri devamla şöyle:

“Pozitif çıkanlar köy içinde dolaştı, bir takım tedbirler sağlık için almak zorundayız. Bu kişiler kahveye 1 hafta 10 gün gelmese bir şey kaybetmeyecek. Köy içinde sürekli anons geçiyoruz. Bet salonlarında insanlar üstü üste oturuyor. Kahvehane ve bet salonlarını tedbir amaçlı kapatmak istedik ne yazık ki kapatamadık. Bugün (dün) Sağlık Bakanlığı ile görüştük ve 10 günlük bir kapanma talebinde bulunduk. Kapanma konusunda ısrarcıyım, çünkü toplu yerlerde insanlar üst üste oturuyor. Burada hastalığı bitirmek isteriz, fikrimiz bu yönde 10 gün kimse ne açlık, ne parasızlıktan ölmez. Akşam bet ofisinde 50 kişi vardı. Ben bölgesel kapanma isteyeceğim.”

Salih Güler: “Ciddi bir ihmal var”

Alsancak’ta 6 vaka ve çok sayıda temaslı olmasının üzücü bir durum olduğunu belirten Salih Güler, belediye ve ekibinin bir şeyler yapmaya çalıştığını ancak yeterli olmadığını savundu.

Güler, “Vakaların çıktığı günün gecesi bet ve kahvehanelerin kapatıldığını duydum, sabah her yeri açık görünce şok yaşadım. Burada ciddi bir ihmal var, belediye de müdahale ederek iş yerleri kapanmadan önlemler tedbirler arttırılmalı. Her yeri de kapatarak virüsün tükeneceğine inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Güler Çakır: “21 gün kapanmak benim maaşım demek”

Alsancak’ta 21 veya daha az süre ile kapanmayı doğru bulmadığını ifade eden Güler Çakır, kapanılması halinde virüsün yine tükenmeyeceğini ifade etti.

İnsanlığın son 1 yıldır çok zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Çakır, maddi kaygılar ve birçok endişe yaşadıklarını söyledi. Sürecin çok alışık bir süreç olmadığını da belirten Çakır’ın şöyle devam etti:

“Geçinmek bu kadar zorken, üstelik bizim gibi insanlar için alınan kararlar dikkatli gözden geçirilmeli. Benim evim kira, iki çocuğum var çalışmazsam ek bir gelirim yok. Kapanırsak patronumda gelir elde edemeyeceği için benim maaşımı da ödeyemeyecek. Ben nasıl geçineceğim? Hepimizin kaygısı aynıdır eminim, kimsenin deneyimlediği bir süreç değil. Bir gerçek dünyada bu salgın var ama kapanmanın çare olmadığını da gördük. Kapılar açıldı yine aynı duruma düştük. 21 gün benim için maaş demek biz zaten yaklaşık 1 yıldır hem kendimizi hem dükkâna gelen müşteriyi uyarıyoruz bu şekilde kişisel önlemlerle korunuyoruz. Ben eve kapanırsam, ekmek yemeye bulamayacağım. Bir maaş ile geçinirim, belediye bütün her şeyimi karşılayacaksa kapatsın. Sokaklarda zaten in cin top oynuyor gelirler düştü. Bu şartlarda ne yazık kapanmayı onaylamam. Kendimizi koruyarak, bilinçli davranarak, dikkat ederek bunun önüne geçebiliriz.”

Pınar Erköse: “Ekmek teknelerimiz çok etkilenecek”

Köyde vakalar ve temaslıların olduğunun söylendiğini, son 1 yıldır her an vaka çıkacak gibi hareket ettiklerini ifade eden Pınar Erköse, “Kapanırsak tüm esnafın ekmek teknesi yine derinden etkilenecek.

Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlara tabii ki uymalıyız. Ailemizde yaşlılarımız var, korkuyoruz. Mart ayından bu yana tedbirleri öğrendik, ama yine bir kapanma hem esnaf hem çalışan için çok kötü olur” şeklinde konuştu.

Nidai Köle: “Kapanırsak esnaf ve çalışan aç kalacak”

Kısmi kapanmaya karşı olduğunu ifade eden Nidai Köle, devletin daha önce esnaf ve özel sektörün yanında durmadığını, çok zor günlerden geçtiklerini kaydetti.

Mart ayında başlayan süreçte de çok zor duruma düştüklerini, biriken elektrik borçlarını hala ödeyemediklerini kaydeden Köle’nin ifadeleri devamla şöyle:

“Bize bakacaklarsa kapanalım. Benim çocuğum var, okul parası, nafaka öderim. Elektrik borçlarımız var, vergi sigortalara borcumuz var bakacaksa hükümet şimdiden kapatsın. Devlet kredi verir, neye göre veriyor herkes alıyor biz alamıyoruz. Bankada parası olana kredi verilir, esnaf alamıyor. Merkez bankasına sorgulasınlar ona göre kredi versinler, ihtiyacı olana versinler esnafa destek olsunlar. 21 gün bize bakacaklarsa kapatsınlar. Bu şartlarda kapanırsak esnaf aç kalacak.”

Beyhan Kurtarankartal: “Başkanın girişimleri paniğe sürükledi”

Vaka sayısının ardından Alsancak Belediyesi Başkanı’nın yaptığı girişimler ve açıklamalarının paniğe neden olduğunu ifade eden Beyhan Kurtarankartal’ın ifadeleri şöyle:

“Önce sağlık, tabii kli hepimiz bunu dileriz… Zaten ülkede salgından dolayı ekonomi yok, bu yüzden esnaf ikinci kez desteksiz bir kapanmayı kaldırmaz. Vatandaş çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu ülkede sadece memur yok. Esnaf, özel sektör çok zor durumda.

Belediye başkanı gereksiz yere yaptığı açıklamalarla ilgi çekmeye çalıştı. Kapatma yetkisine sahip olmadan Belediye Başkanı bu işe kalkıştı. Sağlık Üst Komitesi’nin almadığı bir kararla polis ve zabıtayı alarak esnafa kapatma emri vermeye çalıştı. Esnaf da sağlığı düşünüyor, önce sağlık diyor ama önce önlem alınsın istiyor.

Sağlık Üst Kurulu’nun da kapanma gibi bir kararı yok. Önlem almak isterse denetim yapsın, bet ofislerini,de denetlesin genel bir denetleme de yapsın, tedbirlere uymayan varsa ceza kessin.”

Burçin Karacelal: “15-20 günlük bir kapanma, onlarca eve ekmek girmemesi demektir”

Kısmı kapanmanın adil olmadığını ifade eden Burçin Karacelal, Sağlık üst Kurulu’nun kararlarına herkesin saygılı olduğunu söyledi.

Karacelal’ın şöyle devam etti:

“Bir kapanış olacaksa ülke geneli olsun. Herkesin o zaman bu karara boynu kıldan incedir. Bir belediye başkanı esnafı destekler, köstek olmaz. Burada 15-20 günlük bir kapanma, onlarca eve ekmek girmemesi demektir. Hepimiz zaten sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Köyün ağası gibi, kimseye danışmadan, zabıtaları yollayıp kapatın emri vermesi çok yanlış. Başkan halen yetkilerinin ne olduğunu bilmiyor. Daha sonra belediyenin avukatı gelerek, bilgi verdi, Belediyenin kapatma yetkisi olmadığını söyledi, çok bilinçsizce davrandı.”