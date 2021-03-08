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Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!

Alsancak’ta ormanlık alanı Belediye eliyle çöplüğe çeviren Başkan Fırat Ataser bildiğini okumaya devam ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 10:28
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
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Alsancak’ta ormanlık alanı Belediye eliyle çöplüğe çeviren Başkan Fırat Ataser  bildiğini okumaya devam ediyor.

Alsancak belediyesi  şimdi de ormanlık alana hayvan iç organlarını atmaya başladı.

Alsancak Belediyesi ormanlık araziyi çöp boşaltım alanı olarak kullandırmaya devam ediyor.

Belediye kamyonlarının biri gelip diğeri gidiyor ve  orman arazisi katlediliyor.

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Ormanlık alanın çöplük olarak kullanılması Başta Orman Dairesi olmak üzere vatandaşların da büyük tepkisini çekiyor.

Geçen haftaki ‘Belediye eliyle doğa katliamı!’ manşetimizin ardından konuya karşı bir hassasiyet beklenirken  Alsancak Belediyesi’nin  şimdi de ormanlık alana hayvan iç organlarını atmaya başlaması akıllara durgunluk verdi.

Yaşanan doğa katliamına Çevre Dairesi ve Müdürü Hasibe Kusetoğluları’nın ve   çevre örgütlerinin sessiz kalışı ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ormanlık alandaki boş kısımlar Orman Dairesi'nin bilgi ve onayı olmadan kiralanıyor.

Orman arazisi hurdalık, kum çakıl yeri, hayvan ağılı olarak kullandırılıyor.

Alcancak Belediyesi'nin Ormanlık alanı çöplük ve kiralık alan olarak kullanması ise yasalara aykırı.

Orman Dairesi'nin tüm uyarmalarına rağmen Belediye'nin yasa dışılıktan vazgeçmemesi tepki çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat AtaserAlsancak Belediyesi
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