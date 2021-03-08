Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!

Alsancak’ta ormanlık alanı Belediye eliyle çöplüğe çeviren Başkan Fırat Ataser bildiğini okumaya devam ediyor.

Alsancak belediyesi şimdi de ormanlık alana hayvan iç organlarını atmaya başladı.

Alsancak Belediyesi ormanlık araziyi çöp boşaltım alanı olarak kullandırmaya devam ediyor.

Belediye kamyonlarının biri gelip diğeri gidiyor ve orman arazisi katlediliyor.

Ormanlık alanın çöplük olarak kullanılması Başta Orman Dairesi olmak üzere vatandaşların da büyük tepkisini çekiyor.

Geçen haftaki ‘Belediye eliyle doğa katliamı!’ manşetimizin ardından konuya karşı bir hassasiyet beklenirken Alsancak Belediyesi’nin şimdi de ormanlık alana hayvan iç organlarını atmaya başlaması akıllara durgunluk verdi.

Yaşanan doğa katliamına Çevre Dairesi ve Müdürü Hasibe Kusetoğluları’nın ve çevre örgütlerinin sessiz kalışı ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ormanlık alandaki boş kısımlar Orman Dairesi'nin bilgi ve onayı olmadan kiralanıyor.

Orman arazisi hurdalık, kum çakıl yeri, hayvan ağılı olarak kullandırılıyor.

Alcancak Belediyesi'nin Ormanlık alanı çöplük ve kiralık alan olarak kullanması ise yasalara aykırı.

Orman Dairesi'nin tüm uyarmalarına rağmen Belediye'nin yasa dışılıktan vazgeçmemesi tepki çekiyor.