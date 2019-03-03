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Alsancak Belediyesi’nden yeni uygulama

Alsancak Belediyesi’nden yeni uygulama

03 Mart 2019 Pazar 15:07
Alsancak Belediyesi’nden yeni uygulama

Alsancak Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yer alan site, toplu konutlar, apartmanlar ve halihazırda yeni yapılan veya yapılacak olan bu tip alanların artık kendi içlerinde oluşturulacak olan Yönetim Kurulları ile yönetilmek zorunda olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu bağlamda Alsancak Belediyesi olarak verilecek hizmetlerin, daha hızlı ve daha verimli olabilmesi, kaliteli bir yaşam oluşturmak adına Site Yönetimleri veya toplu konut ve apartman yönetimleri ile kararlaştırılıp birlikte yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Mevcut yönetimlerin ve oluşturulacak yeni yönetimlerin en kısa sürede belediyemizin İmar Bölümüne başvurmaları önemle rica olunur” denildi.


 

Son Güncelleme: 03.03.2019 18:12
Anahtar Kelimeler:
Alsancak Belediyesi
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