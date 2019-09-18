Alsancak Belediyesi okul kantinlerinin denetimini yaptı
Alsancak Belediyesi okul kantinlerinin denetimini yaptı
18 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
Alsancak Belediyesi okul kantini ve işyerlerinde hijyen ve fiyat etiketi denetimi yaptı.
Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuyla ilgili açıklamasında, öğrencilerin sağlığı açısından okul kantini denetimlerinin eğitim dönemi boyunca yapılacağını belirtti.
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