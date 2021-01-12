Alsancak Belediyesi'nde infial!

Burası Alsancak merkezde pansiyon olarak kullanılan bir yer ve yan tarafı da tamir aşamasında..

Tamir edilen yer pansiyona eklenecek ve kiraya verilecek.. Pansiyon sahibi siyasi bağlantısını kullanarak bu işini Alsancak Belediyesi'ne yaptırıyor!

Belediye personeli Gürkan Özbirim bugün başlıksız ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştığı bu inşaatın 2. katından düşerek kolunu kırdı ..

Bunun üzerine inşaatta çalışan diğer personel de infial ederek işi bıraktı..

Kaçak bir inşaatta hiçbir güvenlik tedbiri olmadan personel çalıştırmak yasakken bunu özellikle belediyenin yapması akıllara pek çok soruyu getiriyor..