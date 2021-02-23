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Alsancak Belediyesi ile Blue Way Group işbirliği

Alsancak Belediyesi’nin, Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayacak olan bölgenin fiziki erişim ve su şebekesinin düzenlenmesine ilişkin projesi, Blue Way Group’un katkılarıyla hayata geçirilecek. Proje kapsamında belediye ile Blue Way Group arasında protokol imzalandı.

23 Şubat 2021 Salı 16:15
Alsancak Belediyesi ile Blue Way Group işbirliği
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Alsancak Belediyesi’nin, Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayacak olan bölgenin fiziki erişim ve su şebekesinin düzenlenmesine ilişkin projesi, Blue Way Group’un katkılarıyla hayata geçirilecek. Proje kapsamında belediye ile Blue Way Group arasında protokol imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre projenin, alt yapı ve üst yapı işleri, 4 milyon 444 bin 353 Türk Lirası tutarındaki yatırım finansmanı Blue Way Tic ve Tur Şti Ltd tarafından karşılanacak ve fiili yüklenici olarak Blue Way çatısı altında bulunan Çağ Yap İnşaat Şti tarafından proje hayata geçirilecek.

Köprü, cadde ve su altyapı çalışmalarını kapsayan projenin protokolünün imza töreninde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Blue Way Tic ve Tur Şti Ltd Direktörü Çağatay Özbirim’in yanı sıra Alsancak Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlar da hazır bulundu.

ATASER

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser imza töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki vatandaşa su verme konusundaki sıkıntıyı gidermek için proje üzerinde çalıştıklarını ancak bütçe konusunda sıkıntı çektikleri için projeyi hayata geçiremediklerini anlattı.

Ataser, Çağatay Özbirim’in Alsancak sevdasını ve altyapıya verdiği önemi bildiklerinden projenin finansmanı için kendisinden destek istediklerini, Çağatay Özbirim’in de bu isteği geri çevirmediğini söyledi.

Bölge sakinlerinin uzun bir süredir proje kapsamında yapılacak köprüyü ve su altyapı projesini beklediğini belirten Ataser, “Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgeye bir nevi alternatif çevre yolu da kazandıracağız. Devletin yapacağını biz Alsancak Belediyesi ve Blue Way Group olarak yapıyoruz. Yaptığımız protokol çerçevesinde firmanın yapmış olduğu katkı ve hizmetler kamuya bırakılacaktır” dedi.

Ataser, Belediye Meclisi’nde projede bulunan köprü ve caddeye Çağatay Özbirim’in adını verme kararı aldıklarını aktardı.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 17:44
Anahtar Kelimeler:
Blue Way GroupAlsancak Belediyesi
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