banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
258.305
DOLAR
5.5593
STERLİN
6.7454
EURO
6.1748
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Güneşköy'de kavga
GÜNEŞKÖY'DE KAVGA
Tarıq'ın ölüm sebebi belli oldu
TARIQ'A OTOPSİ YAPILDI
Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı

Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı

Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:16
Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı

Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.

banner317
Alsancak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kitaplıklar; Atatürk büstü-otobüs durağı yanı, Yusuf Erol Spor Kompleksi, Atakara Süpermarket karşısı ve Maremonte Halk Plajı’nda oluşturuldu.


 

Son Güncelleme: 02.08.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Alsancak Belediyesi Halk Kitaplıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu
Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu
Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti
Bağımsızlık Yolu asgari ücretteki artışın hakaret olduğunu iddia etti
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı İşkencenin Önüne Geçilmesi İçin Taleplerde Bulundu
Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı İşkencenin Önüne Geçilmesi İçin Taleplerde Bulundu
“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi
“kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı” Kabul Edildi
Başbakan Tatar Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'ı Kabul Etti
Başbakan Tatar Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'ı Kabul Etti
Yeşilköy’de asfaltlama nedeniyle anayol  trafiğe kapatıldı
Yeşilköy’de asfaltlama nedeniyle anayol  trafiğe kapatıldı
Mehmet Akar hayatını kaybetti
Mehmet Akar hayatını kaybetti
Asgari Ücrete Yüzde 8 Artış...
Asgari Ücrete Yüzde 8 Artış...
Yüksek Değerlendirme Kurulu Akıncı Başkanlığında Toplandı
Yüksek Değerlendirme Kurulu Akıncı Başkanlığında Toplandı
Karpazlılar, Lefkoşa’da eylem düzenledi
Karpazlılar, Lefkoşa’da eylem düzenledi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim