Alsancak Belediyesi, halk kitaplıkları konumlandırdı

Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.
Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.
Alsancak Belediyesi, merhum emekli Öğretmen Saffet Özmenek anısına, kardeşi Özkul Özmenek'in de katkıları ile Alsancak bölgesinde belirlenen noktalara halk kitaplıkları konumlandırdı.