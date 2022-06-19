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Alruğra’dan Babalar Günü mesajı

Alruğra’dan Babalar Günü Mesajı

19 Haziran 2022 Pazar 10:15
Alruğra’dan Babalar Günü mesajı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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Altuğra mesajında, "Ailelerin temel direği olan babalarımız, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir” dedi.

“Babalar evlatlarına hayatın anlamını, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreten, hiçbir karşılık beklemeden onların sevinçlerine ve acılarına ortak olan değerlerimizdir” diyen Altuğra, “Bu nedenle kıymetli anne ve babalara sadece bu anlamlı günde değil her zaman sevgi, saygı, vefa ve minnet duygularıyla yaklaşmalı, onların zor zamanlarında daima onların yanlarında olmalıyız. Babalar ve evlatları arasındaki bağın daha da güçlenmesi gerektiğine olan inancımla bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Günü’nü kutlar, vefat eden tüm babalara Allah’tan rahmet, hayatta olan tüm babalara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim.” Ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 19.06.2022 15:33
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