Alper Köroğlu sur içi cazibe merkezi olacak

ALPER KÖROĞLU SUR İÇİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Ergün Yahat

25 Aralıkta yapılacak olan yerel seçimlerde Gazimağusa surlar içerisinde muhtar adaylığını açıklayan genç işadamı Alper Köroğlu nuhtarlığa aday olmasında en önde gelen nedenlerden birisinin ise surlar içerisinde bulunan esnafların bir bir kepenk kapatması bunun yanında surlar içerisine gelecek olan yerli yabancı turistleri buraya çekmek için projelerin hazır olduğunu bunun yanında bir üniversitenin kampüsünü de surlar içerisinde açmak için gerekli girişimleri yapacağını, Surları çevreleyen Hendek içerisine ise eğlence merkezleri yapmak için aday olup surlar icerisini cazibe merkezi haline getireceğini iddia etti