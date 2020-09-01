Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro Bağış

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Almanya’nın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Euro bağışta bulunduğu bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, son bağışla birlikte, Almanya’nın 2006 yılından beri devam eden mali yardım tutarının 700 bin Euro’ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs'taki Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kalıntıların İadesi Projesi çerçevesinde yapılan bu katkı, bunca yıldır birçok aileyi etkileyen belirsizliğe bir son vermek için mümkün olduğunca çok sayıda kayıp şahsın kalıntılarının tespit edilmesi ve iade edilmesi hedefini desteklemektedir. Şimdiye kadar, her iki toplumdan da 976 kayıp kişinin kimliği tespit edilmiş ve onurlu bir şekilde gömülmek üzere ailelerine teslim edilmiştir.” denildi.

Komite, söz konusu ailelerin çektiği acıyı hafifletmek için bağışçı desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

(YIL/FEZ)