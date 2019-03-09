Alman Sanatçı Art Space’te Söyleşi Yapacak

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Alman sanatçı Thomas Bechinger, Art Space\'te sanatseverlerle söyleşi yapacak. “Karşılaşmalar” sergisi 31 Mart’a kadar Art Space’de sergilenecek olan sanatçı, pazartesi saat 18.00’de sanatseverlerle söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space’te olacak. Bechinger’in sergisi dün ziyarete açılmıştı.