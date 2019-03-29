Alman Milletvekilleri, Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

Alman milletvekillerinden oluşan bir heyet bugün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Andrej Hunko, ile milletvekileri Lisa Paus ve Johannes Schraps’tan oluşan heyet ziyarette komitenin iki toplumlu yapısı, çalışmaları ve hedefleriyle ilgili olarak bilgilendirildi.

Alman milletvekilleri ise Almanya‘nın komiteye desteğini vurguladı.

Almanya, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin en çok bağış yapan beşinci ülkedir.