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Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
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Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!

Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!

31 Aralık 2019 Salı 09:52
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 03:20 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde meydana geldi. Çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki HE 036 plakalı araç ile seyreden Ali R. (E-39) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan eti sokak yol kavşağına geldiğinde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı harcamadan dikkatsizce sağa doğru eti sokağa dönüşe geçtiği sırada o esnada gerisinden aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru 105 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Naim T. (E-20) yönetimindeki LG 615 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Son Güncelleme: 31.12.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAlkol
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