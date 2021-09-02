Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 00.20’de oldu.

Tatlısu - Girne ana yolunda Cristal Bay Marina kavşağında kuzey istikametine doğru RJ 113 plakalı salon arabasıyla seyreden ve polisin 69 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunu saptadığı Esentepe’de sakin Cristopher Browning (E-70), Küçükerenköy köy çıkışında, kavşakta durmadan ve ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada, ana yolda doğu istikametine seyreden Tatlısu’da sakin Bülent Güzelkeskin (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bülent Güzelkeskin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher Browing’i tutukladı.