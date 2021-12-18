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Alkollü sürücü yayaya çarptı

Girne’de bu sabah erken saatlerde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü yayaya çarptı. Yaya hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü tutuklandı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:15
Alkollü sürücü yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, bu sabah, saat 01:10 raddelerinde,  Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Serap Bilgin’in (K-33), 121 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PZ 772 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolu doğu istikametinden batı istikametine yaya geçmekte olan Girne’de sakin Mehmet Aydoğdu’ya (E-41) çarpmasıyla meydana geldi. 
Kaza sonucu yaralanan yaya Mehmet Aydoğdu kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından  Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.  Araç sürücüsü Serap Bilgin tutuklandı.

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Son Güncelleme: 18.12.2021 11:36
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