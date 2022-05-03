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Alkollü sürücü yayalara çarptı

03 Mayıs 2022 Salı 11:38
Alkollü sürücü yayalara çarptı

02.05.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Sezai KAYA(E-35) yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile 279 mlgr alkollü içki tesiri altında, batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada karşıya geçmek için yolun güney kısmında yaya olarak beklemekte olan Hasan KAYA(E-21) ve Nihat KAYA(E-24)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Hasan KAYA ve Nihat KAYA kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, her iki şahıs da sağ ayak kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. LB 291 plakalı araç sürücüsü Sezai KAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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