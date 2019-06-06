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Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

06 Haziran 2019 Perşembe 12:00
Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Lefkoşa’da alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  kaza şu şekilde oldu:

“06.06.2019 tarihinde saat 02:05 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde Güney istikametine doğru 155 Mlgr Alkollü içki tesiri altında Dikkatsizce , Aşırı Süratli ve Tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Metin İNAN (E-34) yönetimindeki MB 624 plakalı Renault Megane marka salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Merkez Komutanlığı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Girne’de sakin Emrullah KORKMAZ tarafından park halinde bırakılan NY 398 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

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Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan NY 398 plakalı araç o esnada , gerisinde ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Ahmet HATAY tarafından park halinde bırakılan GM 560 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan GM 560 plakalı araç ise önce sol arka yan kısmı ile yolun solunda kaldırım üzerinde bulunan KIB-TEK’e ait 24 no’lu Ahşap elektrik direğine, ardından ise gerisinde ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Özkan ALTUNAY tarafından park halinde bırakılan HE 039 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

MB 624 plakalı araç ise NY 398 plakalı araca çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun sağına doğru savrulduktan sonra sağ yan kısmı ile yolun sağında kaldırım üzerinde 5 metre aralıklı bir şekilde bulunan 2 adet selvi ağacına sağ yan kısmı ile sürter bir şekilde çarptıktan sonra yolun sağ şeriti içerisinde kontrolsüz bir şekilde savrulmaya devam edip ön kısmı Güney Batı istikametine bakar bir şekilde sağ şerit içerisinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan MB 624 plakalı araç sürücüsü Metin İNAN ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Saadet ÖZÇELİK (K-21) ve Lefkoşa’da sakin Zeynep DENİZ (K-22) Ambulans ile kaldırılmış oldukları LDH Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahade altına alınmışlarıdır.”

Anahtar Kelimeler:
KazaAlkolSüücüTrafik
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