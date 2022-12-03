banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alkollü sürücü kaza yaptı!
Alkollü sürücü kaza yaptı!
Girne'de yangın!
Girne'de yangın!
Müşteri olarak girdikleri marketi soydular!
Müşteri olarak girdikleri marketi soydular!
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)
banner405

Alkollü sürücü kaza yaptı!

03 Aralık 2022 Cumartesi 10:40
Alkollü sürücü kaza yaptı!

03.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde Tayip DOĞAN (E-23), % 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yolun ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra kazada hafifi şekilde yaralanan araç sürücüsü Tayip DOĞAN ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KESKİN (E-21) ve, kazada ağır yaralanan yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Hilmi EKER (E-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de yangın!
Girne'de yangın!
Müşteri olarak girdikleri marketi soydular!
Müşteri olarak girdikleri marketi soydular!
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…
Narkotik Ekipleri Göz Açtırmıyor…
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)
"Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz"
"Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz"
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
Gardiyanoğlu: “LTB araçlarına lastik alacak durumda değil”
Gardiyanoğlu: “LTB araçlarına lastik alacak durumda değil”
Girne Belediye Başkan adayı Şenkul kanalizasyon sorununun çözümünün hayal olmadığını söyledi
Girne Belediye Başkan adayı Şenkul kanalizasyon sorununun çözümünün hayal olmadığını söyledi
Girne’de “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı
Girne’de “Farklılıklar Yönetimi ve Duyarlılık Eğitimi Paneli” yapıldı
Öztaş: “Sütlüce Dere Islah Projesi tamamlandı”
Öztaş: “Sütlüce Dere Islah Projesi tamamlandı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim