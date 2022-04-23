Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ kampus alanı içerisinde Fatih BULUT (E-30), 130 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HY 067 plakalı aracı doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra, kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine ardından da kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Ronak SHANEH (K-21) ve Pouriya HASSANZADE (E-24)’a çarpmıştır.