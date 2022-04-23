Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Pouriya HASSANZADE acil serviste, Ronak SHANEH ise sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmışlardır.
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ kampus alanı içerisinde Fatih BULUT (E-30), 130 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HY 067 plakalı aracı doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra, kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine ardından da kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Ronak SHANEH (K-21) ve Pouriya HASSANZADE (E-24)’a çarpmıştır.
23 Nisan 2022 Cumartesi 10:51