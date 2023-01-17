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Alkollü araç kullananlar yandı! İşte uygulanacak ceza

17 Ocak 2023 Salı 20:40
Alkollü araç kullananlar yandı! İşte uygulanacak ceza

Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, yandı.

Asgari ücretin brüt 13 bin 563 TL’ye yükselmesiyle birlikte “alkollü içki tesiri altında” araç kullanan sürücülere uygulanan cezalarda artıyor.

Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 19 Ocak Perşembe günü de trafik cezalarına artış gelecek.

Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle:

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki, veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (51 mlgr ve100 mlgr dahil)  durumunda 4942 TL 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Ayrıca 100 ceza puanı kesiliyor. Yapılacak artışla bu ceza 6 bin 781 TL 50 kuruş olacak.

Öte yandan, araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) durumunda ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor. Yapılacak artışla bu ceza ise 13 bin 563 TL’ye yükselecek.

HK

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