banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Anastasiadis AB zirve toplantısında Kıbrıs Sorununda destek istedi
Bebeğine çamaşır suyuyla işkence eden anne 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
banner404

Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!

Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit, yapılan fon artışının derhal geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

25 Mart 2022 Cuma 11:51
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!

Ülkenin en büyük alkollü içki tedarikçilerinden Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit, yapılan fon artışının derhal geri çekilmesi gerektiğini, bunun  Kıbrıs kültürüne de bir darbe olduğunu ve yöneticilerin kendi toplumu ve kültürleriyle kopuk olduğunu vurguladı

banner341
Halkın Sesi Gazetesi'nin haberine göre;Güneyde yüzde 5 alkol oranı olan biranın vergisinin litre başına 4,95 TL olduğunu, şarabın ise birçok AB ülkesinde olduğu gibi 0 (sıfır) olduğunu belirten Raşit,  Fiyat İstikrar Fonu (FİF) denilen ancak yatırım amaçlı kullanılmayan fon görünümlü vergi uygulamasının şarapta 2 TL ile başladığını hatırlattı. Raşit, “Şarapta 2 TL olan FİF geçen sene 4 TL’ye çıkarıldı. Şimdi de şarap için 20 TL, 13 TL olan rakı ve viskide de 50 TL’ye çıkarıldı” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un, fon artışının gerekçesi olarak vatandaşın aklıyla alay edercesine “Bira fiyatları sütten ucuzdu, fonlarda düzenleme yaptık, artık süt daha ucuz” şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Raşit, Atun ve hükümetin kendi kültürleri ve toplumundan kopuk olduğunu söyledi. Raşit, “Bir insan kendi toplumundan ve kültüründen bu kadar kopuk olduğu halde nasıl ülke yönetiminde görev alabilir? Bu artışın altında sadece fona gidecek parayla başka kurumların borçlarını kapatmak yok. Burada hayat tarzına müdahale var.

Kıbrıs kültürüne bir saldırı var. AKP Türkiye‘de bunu yaptı.” dedi. Alkollü içecek gruplarının, rutin sezon fiyat artışlarının Mart sonu-Nisan başı gibi yapıldığına ve bu sezonun artışının da henüz yapılmadığına dikkat çeken Raşit, beklenen zam oranının yüzde 30 olduğunu belirtti. Raşit, “Bira fiyatlarının artacağını sektör biliyor. Üretici zammı henüz yapılmadı. Geçen sene yüzde 10 gibi küçük bir zam yapılmıştı. Bu sene ise yüzde 30 oranında zam bekleniyor. Rafa gelince bir de KDV binecek üstüne. Bu artışın derhal geri alınması gerekiyor” dedi. Alkol ve benzeri ürünlerin hem güneyden hem de TC’den daha ucuz olmasının, turistler ve ziyaretçiler için bir cazibe olduğunu, bunun bir politika olarak da uzun yıllardır böyle sürdürüldüğünü vurgulayan Raşit, yapılan artış ve gelecek zamlarla birlikte, bu ürünlerin fiyatlarının artık TC’den de daha pahalı olacağının altını çizdi. Raşit, “Bu zammın geri çekilmesi kaçınılmazdır. Atun’u ve hükümeti bu hatadan dönmeye çağırıyoruz” dedi.

KAYNAK:HALKIN SESİ

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2022 12:09
Anahtar Kelimeler:
Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Güneşköy'de ani ölüm!
Güneşköy'de ani ölüm!
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!
Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”
Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”
Candan: “Lefkoşa’daki Mağusa kapısı bir an önce açılmalı”
Candan: “Lefkoşa’daki Mağusa kapısı bir an önce açılmalı”
İşte son hava tahmin raporu
İşte son hava tahmin raporu
CTP PM: “Seçimler Haziran 2022’de, 28 belediye ile yapılmalı”
CTP PM: “Seçimler Haziran 2022’de, 28 belediye ile yapılmalı”
Haspolat’taki ‘kıyma kavgası’nda zanlılar tutuksuz yargılanacak
Haspolat’taki ‘kıyma kavgası’nda zanlılar tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim