Alkan Kanısoy’un Eserleri Güzelyurt Portakal Festivali Çerçevesinde Sergileniyor

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 : Güzelyurt’ta uzun bir süre doktorluk yapmış ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Alkan Kanısoy’un eserleri, Güzelyurt Festivali kapsamında organize edilen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nda yer alan sergi, 7 Temmuz Pazar gününe kadar 10.00-12.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Alkan Kanısoy’un ailesi ve sanatseverler katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılış öncesi yaptığı konuşmada, ülke genelinde en güzel Sergi Salonu’na sahip olduklarını söyledi ve sanat eserlerini kent halkıyla buluşturmak için çalışmalarının her zaman sürdürüleceğini ifade etti.

KANISOY

Dr. Alkan Kanısoy’un oğlu Şefik Kanısoy da, babasının erken vefatı nedeniyle yapmış olduğu eserleri sergileme imkanı bulamadığını ifade ederek, bugün bu güzel eserleri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

(ÖZ/HA)