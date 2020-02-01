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Alışveriş fişlerindeki büyük tehlike!

İspanya'da yapılan araştırmalar sonucunda alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere neden olan kimyasal bulunduğunu ortaya çıktı. Zamanla kaybolan mürekkeplerin kullanıldığı fişler, BPA (bisfenolA) içeren termal kağıtla yapılıyor.

Alışveriş fişlerindeki büyük tehlike!

İspanya'da yapılan araştırmalar sonucunda alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere neden olan kimyasal bulunduğunu ortaya çıktı. Zamanla kaybolan mürekkeplerin kullanıldığı fişler, BPA (bisfenolA) içeren termal kağıtla yapılıyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
Alışveriş fişlerindeki büyük tehlike!

Araştırmalar BPA'nın hormona bağlı kanserlere yol açabileceğini, daha önce kısırlık, otizm, DEHB, obezite, tip 2 diyabet, erken doğum ve erken ergenlik başlangıcıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

İspanya'daki Granada Üniversitesi'nden Profesör Nicolas Olea insanları fişleri cüzdanlarında, arabalarında ve evlerinde saklamamaları konusunda uyardı. Olea, BPA içeren kağıtları tanımanın kolay olduğunun altını çizerek "Fişler özelllikle paketten çıkarırken et veya balık gibi yiyeceklerle temas etmemeli. Fişlerle oynamamalı, üzerine not almak için kullanmamalısınız.

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Geçici mürekkeplerin kullanıldığı bu fişler bir süre sonra üzerlerindeki baskıları kaybeder. Müşteri fişleri kolayca tanısa bile ve satın aldığınız pantolonları iade edeceğiniz zaman kasiyerler hiçbir şey göremediklerini söyler.

Sıklıkla bulduğunuz tek şey, onları çantadan veya çantadan çıkarırken çıkan ince beyaz renkli bir tozdur. BPA, kesinlikle, parmaklarınıza yapışan beyaz tozdur'' ifadelerini kullandı. Benzer bulgular Ocak 2018'de Michigan merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş The Ecology Center tarafından ortaya konulmuştu.

Araştırma kasiyerlerin saatte 30 makbuza temas ettiğini, vardiya sonrasında kan ve idrarlarında ortalama bir kişiden önemli derecede yüksek BPA ve BPS seviyelerine sahip olduğunu ortaya koymuştu. Bilim insanları uzun zamandır BPA'nın yerine kullanılabilecek alternatif bir madde arıyor. BPS maddesi bu arayışların sonucu olarak plastik bileşiğe bir yedek olarak tasarlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AlışverişFişTehlike
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