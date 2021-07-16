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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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“Alikko ile Caher” çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasının sonuçlar belli oldu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Alikko ve Caher isimli çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasında derece alan tiyatro eserleri, jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:15
“Alikko ile Caher” çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasının sonuçlar belli oldu

 “Mutlu Palyaçolar Ülkesi” isimli eser, jüri değerlendirmesi sonucu birincilik ödülüne layık bulundu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülke tiyatrosuna yeni, özgün oyunlar, tiyatro kültürüne kalıcı eserler ve yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlenen 1. Alikko ve Caher isimli çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasının jürisinde Girne Belediyesi Genel  Sanat Yönetmeni Derman Atik, Yazar-Oyun- Yönetmen İzel Seylani, Oyuncu  – Yazar – Yönetmen Hatice Tezcan, Öğretmen –Oyuncu – Yönetmen İlken Atik, Uzman  Psikolog Süheyla Timuçin  yer aldı.

Jüri değerlendirmesine göre; birincilik kazanan eser 21121 rumuzu ile Cengiz Eşiyok’un Mutlu Palyaçolar Ülkesi, ikincilik kazanan eser 69751 rumuzuyla Mehmet Boncukoğlu’nun Birleşmiş Hayvanlar Ormanı ve üçüncülük kazanan eser ise Lutro rumuzuyla Gizem Bilgi Su Şahin’in Harikalar Adası isimli tiyatro oyunu oldu.

ATİK

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yaptığı açıklamada, yarışma ile KKTC Çocuk tiyatrosuna ivme kazandırmayı, tiyatro oyun yazarlığını meslek olarak benimsemek isteyen yazarlara ve gençlere cesaret vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

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“Ülkemizin tiyatro ortamına, nitelikli yazılmış çocuk oyun metinlerinden oluşan eserler kazandırmak, tiyatro camiası başta olmak üzere ilkokullarımızda da kullanılabilmesi amacıyla ülke kütüphanelerimize ve okul kütüphanelerimize çocuk oyun metinlerinden oluşan kitaplar bırakmak istedik” diyen Atik, yarışmaya “Alikko ve Caher” demelerinin sebebinin ise Kıbrıs Türk insanının kültürünün hatırlanmasını sağlamak olduğunu anlattı.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, kültür ve sanatın yaşamın ayrılmaz bir paçası olduğunu vurgulayarak, Belediyenin pandemiye rağmen birçok kültür ve sanat etkinliğini hayata geçirmeyi başardığını anlattı.

Belediyenin kültür ve sanat alanındaki çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Güngördü, 1. Alikko ve Caher isimli çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasına Kıbrıs ve Türkiye’den yazarların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Güngördü, “Çok değerli jüri üyeleri, yarışmaya gelen eserleri titizlikle değerlendirmiş ve kazananları belirlemişlerdir.  Tüm jüri üyelerine bizlere verdikleri destek ve işbirlikleri için çok teşekkür ederim. Yarışmaya eser göderen tüm katılımcılara ilgileri nedeniyle teşekkür eder, derece alan yazarları içtenlikle kutlarım ”dedi.

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Son Güncelleme: 16.07.2021 12:34
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