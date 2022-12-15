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Ali Yeltekin: Hükümet, asgari ücretle ilgili yasayı tanımıyor

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin Asgari Ücretler Yasası’nı tanımadığının altını çizerek, “Yasa tanımayan hükümetin bu ülkeye verecek bir şeyi var mı?” sorusunu sorarak, tepki gösterdi. Yeltekin, “Asgari ücret, İnşallah şubat ayına kalmaz.” dedi.

15 Aralık 2022 Perşembe 15:34
Ali Yeltekin: Hükümet, asgari ücretle ilgili yasayı tanımıyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ali Yeltekin, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlandı.

“YASA TANIMAYAN HÜKÜMETİN BU ÜLKEYE VERECEK BİR ŞEYİ VAR MI?”

Yeltekin, 8 Kasım tarihinde asgari ücretin belirlenmesi için çağrı yaptıklarını; ancak hükümetin bu konuyla adım atmadıklarını kaydetti. Türkiye’deki asgari ücretin belirlenmesi neden bekleniyor diye soran Yeltekin, “Fransa da beklensin Almanya da...” diyerek hükümetin tavrını eleştirdi.

“Yasayı tanımayan hükümetin bu ülkeye verecek bir şeyi var mı?” sorusunu sorarak tepki gösteren Yeltekin, “Asgari ücret inşallah Şubat ayına kalmaz.” dedi. Asgari ücret artıp muafiyet belirlenmezse herkesin cebinden daha vergi çıkacağına değinen Yeltekin, asgari ücretlinin ekmek alamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Asgari ücret konusunda hükümet ortaklarının sessiz kaldığına işaret eden Yeltekin, yerel seçim sonrası sonrası hükümet adaylarının durumunu herkesin göreceğini söyledi.

 “ARHUN’UN VİCDANI HİÇ Mİ SIZLAMADI?”

Temmuz ayında belirlenen asgar ücrette, asgari ücretliden yüzde 15.50 gasp edildiğini işaret eden Yeltekin, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un vicdanının sızlayıp sızlamadığını sordu.

Kıbrıs Türk halkının fakirleştiğini ve ülkenin gelişiminde ve Türkiye ilişkilerde  sıkıntılar yaşandığını anlatan Yeltekin, “Fakirleşen Kıbrıs Türk halkı vardır... Bu ülkenin gelişmesinde ve Türkiye ile olan ilişkilerdeki en büyük sıkıntı iktidarlardır.” dedi.

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