banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner404

Ali Pilli: Var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta büyük sıkıntılar ve bazı eksikliler bulunduğunu ama hiçbir şey yapılmıyor durumunda da olunmadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

12 Nisan 2022 Salı 17:36
Ali Pilli: Var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Dünyanın ve bizim ne durumda olduğumuzu herkes bilmelidir. Büyük sıkıntılar vardır bazı eksiklikler vardır. Ama hiçbir şey yapılmıyor değildir. Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

“İLAÇLAR YURT DIŞINDA DA BULUNAMIYOR”

Pilli, bir doktor olarak ilaç sıkıntısının sonuçlarını çok iyi bildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak da bunun sorumluluğunu taşıdığını ilaçların gelmesinin geciktiğini ülkede bazı şeylerin yavaş gittiğini aranan ilaçların yurt dışında da bulunamadığını belirtti.

Bazı firmaların ihaleyi kazanmasına rağmen ilaç getirmediğini söyleyen Pilli, çalışmalar sonunda ihalelerin sonlandırıldığını, kazanan bir firmanın ilaç getirmekten vazgeçtiğini, ikinciye düşüldüğünü, bu nedenle gecikmeler yaşandığını, çalışma yapılmaya devam edildiğini kaydetti.

“İHALEYE ÇIKILACAK, İLAÇLAR GELECEK”

Pilli, depolardan temin edilecek ve Türkiye’den gelecek ilaçlar bulunduğunu söyleyerek, bunların dışında uluslararası ihaleye de çıkılacağını ve diğer ilaçların da geleceğini kaydetti.

Kuvözlerle ilgili soruna yönelik soruşturma açılacağını söyleyen Pilli, konuya ilişkin bakanlığa bir talepte bulunulmadığını söyleyerek, “Size bildireceklerine önce bana bildirselerdi bu konuyu çözerdik. Bu konu çok hassas olduğum bir konu, gereken yapılacak” dedi.

banner341
Pilli, yanan Devlet Laboratuvarı’na kullanım süresi dolmuş ilaçların taşındığını, binanın bu şekilde kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, ihalelere daha hızlı çıkılabilmesi için İhale Yasası’nda değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

“İHALEYİ KAZANDI, İLAÇ GETİRMEKTEN VAZGEÇTİ, DAVA AÇILACAK”

İhaleyi kazandığı halde ilaç getirmekten vazgeçen ilaç firmasına tazminat davası açılacağını belirten Pilli, sıkıntılar bulunduğunu ama hiç ilaç olmadığının söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Pilli, halka en kısa sürede ilaçların ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürecin uzamasının tek nedeninin bakanlık olmadığını, başka nedenler de bulunduğunu belirtti.

Eczacılık Yasası’na ilişkin yasanın sorulması üzerine Pilli, yasa tasarısının ve sağlıkla ilgili diğer bazı yasaların ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e getirileceğini kaydetti.

PESTİSİT KİT EKSİKLİĞİ KONUSUNDA SORUŞTURMA

Başka bir soru üzerine Pilli, pestisit kitlerinin eksikliği ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim