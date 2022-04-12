Ali Pilli: Var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Dünyanın ve bizim ne durumda olduğumuzu herkes bilmelidir. Büyük sıkıntılar vardır bazı eksiklikler vardır. Ama hiçbir şey yapılmıyor değildir. Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

“İLAÇLAR YURT DIŞINDA DA BULUNAMIYOR”

Pilli, bir doktor olarak ilaç sıkıntısının sonuçlarını çok iyi bildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanı olarak da bunun sorumluluğunu taşıdığını ilaçların gelmesinin geciktiğini ülkede bazı şeylerin yavaş gittiğini aranan ilaçların yurt dışında da bulunamadığını belirtti.

Bazı firmaların ihaleyi kazanmasına rağmen ilaç getirmediğini söyleyen Pilli, çalışmalar sonunda ihalelerin sonlandırıldığını, kazanan bir firmanın ilaç getirmekten vazgeçtiğini, ikinciye düşüldüğünü, bu nedenle gecikmeler yaşandığını, çalışma yapılmaya devam edildiğini kaydetti.

“İHALEYE ÇIKILACAK, İLAÇLAR GELECEK”

Pilli, depolardan temin edilecek ve Türkiye’den gelecek ilaçlar bulunduğunu söyleyerek, bunların dışında uluslararası ihaleye de çıkılacağını ve diğer ilaçların da geleceğini kaydetti.

Kuvözlerle ilgili soruna yönelik soruşturma açılacağını söyleyen Pilli, konuya ilişkin bakanlığa bir talepte bulunulmadığını söyleyerek, “Size bildireceklerine önce bana bildirselerdi bu konuyu çözerdik. Bu konu çok hassas olduğum bir konu, gereken yapılacak” dedi.

Pilli, yanan Devlet Laboratuvarı’na kullanım süresi dolmuş ilaçların taşındığını, binanın bu şekilde kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, ihalelere daha hızlı çıkılabilmesi için İhale Yasası’nda değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

“İHALEYİ KAZANDI, İLAÇ GETİRMEKTEN VAZGEÇTİ, DAVA AÇILACAK”

İhaleyi kazandığı halde ilaç getirmekten vazgeçen ilaç firmasına tazminat davası açılacağını belirten Pilli, sıkıntılar bulunduğunu ama hiç ilaç olmadığının söylenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Pilli, halka en kısa sürede ilaçların ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürecin uzamasının tek nedeninin bakanlık olmadığını, başka nedenler de bulunduğunu belirtti.

Eczacılık Yasası’na ilişkin yasanın sorulması üzerine Pilli, yasa tasarısının ve sağlıkla ilgili diğer bazı yasaların ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e getirileceğini kaydetti.

PESTİSİT KİT EKSİKLİĞİ KONUSUNDA SORUŞTURMA

Başka bir soru üzerine Pilli, pestisit kitlerinin eksikliği ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.