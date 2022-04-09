Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Küçüközdemir, ziyarette yeni hükümetin hayırlı olması dileğinde bulunarak, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığıyla “Güvende Kal” başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

KÜÇÜKÖZDEMİR: 4.5GYİ GETİRMEK İSTİYORUZ

Küçüközdemir, teknolojinin ilerlemesi ve bununla birlikte hayatı kolaylaştıracak uygulamaların gelecekte de devreye alınması için ellerinden geleni yaptıklarını aktararak “İletişim hızla gelişiyor. Bizim bu hıza ayak uydurmamız gerekiyor. Adamıza 4.5G’yi getirerek fiber altyapısına yatırımları hızlandırmak istiyoruz. Hükümetimizin desteğiyle adamızı dijital dönüşüm yolunda dünya standartlarına taşıma arzusundayız.” dedi.

PİLİİ: TEKNOLOJİK ALTYAPININ ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI

Sağlık Bakanı Ali Pilli de görüşmede Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve ekibine teşekkür etti.

Koronavirüs döneminde teknolojik altyapının öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Pilli, iki kurum arasında yürütülen iş birliğinin bu açıdan çok önemli olduğuna değindi. Pandemi döneminde güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Sağlık Bakanı Pilli bundan sonrasında da iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Nezaket ziyaretinde Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, Ali Gürler, Burcu Topal ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Görüşmede, gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluk platformuyla ilgili bilgiler de aktarıldı. Ardından Murat Küçüközdemir, Bakan Pilli’ye adına yaptıkları bağışın sertifikasını takdim etti.