banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti
20 Bin Ton Mısırda Aflatoksin Maddesi Tespit Edildi
Terk edilmiş bir bebek daha bulundu
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Son Dakika
banner404

Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Küçüközdemir, 4.5G’yi getirerek fiber altyapısına yatırımları hızlandırmak istediklerini söyledi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 13:28
Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Küçüközdemir, ziyarette yeni hükümetin hayırlı olması dileğinde bulunarak, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığıyla “Güvende Kal” başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

KÜÇÜKÖZDEMİR: 4.5GYİ GETİRMEK İSTİYORUZ

Küçüközdemir, teknolojinin ilerlemesi ve bununla birlikte hayatı kolaylaştıracak uygulamaların gelecekte de devreye alınması için ellerinden geleni yaptıklarını aktararak “İletişim hızla gelişiyor. Bizim bu hıza ayak uydurmamız gerekiyor. Adamıza 4.5G’yi getirerek fiber altyapısına yatırımları hızlandırmak istiyoruz. Hükümetimizin desteğiyle adamızı dijital dönüşüm yolunda dünya standartlarına taşıma arzusundayız.” dedi.

banner341

PİLİİ: TEKNOLOJİK ALTYAPININ ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI

Sağlık Bakanı Ali Pilli de görüşmede Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve ekibine teşekkür etti.

Koronavirüs döneminde teknolojik altyapının öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Pilli, iki kurum arasında yürütülen iş birliğinin bu açıdan çok önemli olduğuna değindi. Pandemi döneminde güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Sağlık Bakanı Pilli bundan sonrasında da iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Nezaket ziyaretinde Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, Ali Gürler, Burcu Topal ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Görüşmede, gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluk platformuyla ilgili bilgiler de aktarıldı. Ardından Murat Küçüközdemir, Bakan Pilli’ye adına yaptıkları bağışın sertifikasını takdim etti.

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2022 13:30
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Beklenen ödeme yapıldı!
Beklenen ödeme yapıldı!
Kozmetik ürünlerle ilgili yasada değişikliğe gidiliyor
Kozmetik ürünlerle ilgili yasada değişikliğe gidiliyor
Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı
Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 2 yaralı
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 2 yaralı
Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti
Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti
İşte Bugünden İtibaren Geçerli Olan Yeni Fiyatlar
İşte Bugünden İtibaren Geçerli Olan Yeni Fiyatlar
Görevden alma ve atamalar sürüyor
Görevden alma ve atamalar sürüyor
Mevlevi Tekkesi'nin önünde iftar geleneği yaşatılıyor
Mevlevi Tekkesi'nin önünde iftar geleneği yaşatılıyor
Arkadaşının cebindeki 600 doları çaldı
Arkadaşının cebindeki 600 doları çaldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim