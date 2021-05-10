Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını da yapan ve 10 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim, kabri başında anıldı. Kabri başında okunan dualardan sonra, Zeytinlikte bulunan Ali Nesim ve Haşmet Muzaffer Gürkan alanında konuşmalar gerçekleşti.

Oğlu babasını anlattı: “Zeytinlik köyünü ve insanlarını çok severdi”

Ali Nesim’in heykelinin olduğu alanda konuşan oğlu Tayfun Nesimoğlu, babasının Zeytinlik köyünü ve insanlarını çok sevdiğini belirterek, adının köy meydanına da verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirtti.

Tayfun Nesimoğlu, bu yılki Ali Nesim edebiyat ödüllerinin kimlere verileceğini seçtiklerini ve yakın zamanda bu ödülleri kazananları basın yoluyla açıklayacaklarını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada ise, Ali Nesim’i yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek arkasında önemli eserler bırakan Ali Nesim’in zeytin ağaçlarına, Zeytinlik köyüne ve Saint Hillarion’a âşık bir insan olduğunu söyledi.

“İnsanlar doğar büyük gelişir ve en nihayetinde ölür. Bu süreçte iz bırakmak önemlidir. Ali hocanın bize bıraktığı iz çok değerlidir” diyen Güngördü, Ali Nesim’in anılarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu anlattı.

Ödül konusunda ’da açıklamada bulunan Güngördü; Ali Nesim ödülleri adı altında düzenlenen bu etkinliklerde, Belediye olarak bir adım attıklarını ve genç yazarların teşvik edilmesini istediklerini kaydetti.