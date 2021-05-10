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Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı

Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açılamaya göre, 2020-2021 yılları için Özker Yaşın ve Nazif Süleyman Ebeoğlu Vefa Ödülü; İsmail Bozkurt ve Kâmil Özay Onur Ödülü; Bülent Fevzioğlu ve Prof.Dr.Oğuz Karakartal Araştırma Ödülü; Bülent Dizdarlı ve Zeki Erkut Roman Ödülü; Havva Tekin Çocuk Yazını Ödülü; Demet Mannaş Kervan Polisiye Roman Teşvik Ödülü; Kemal Caymaz Fantastik Roman Teşvik Ödülü aldı. 

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:45
Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenen ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından  2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.

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Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri, bu yılki ödüllerle birlikte pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, ileriki günlerde açıklanacak tarih-yer ve saatte, ödül sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği-Girne Belediyesi arasında varılan mutabakat sonucunda genç kuşak yazarlara “Girne Belediyesi Teşvik Ödülü” de verilecek. 
 

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Son Güncelleme: 10.05.2021 10:54
Anahtar Kelimeler:
Ali Nesim Edebiyat ödülleri
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