Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenen ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.
Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenen ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.