Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı

Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açılamaya göre, 2020-2021 yılları için Özker Yaşın ve Nazif Süleyman Ebeoğlu Vefa Ödülü; İsmail Bozkurt ve Kâmil Özay Onur Ödülü; Bülent Fevzioğlu ve Prof.Dr.Oğuz Karakartal Araştırma Ödülü; Bülent Dizdarlı ve Zeki Erkut Roman Ödülü; Havva Tekin Çocuk Yazını Ödülü; Demet Mannaş Kervan Polisiye Roman Teşvik Ödülü; Kemal Caymaz Fantastik Roman Teşvik Ödülü aldı.