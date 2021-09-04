Ali Artık hayatını kaybetti

Yeşilırmak’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bilgilendirme,

Yaklaşık 3 günden fazladır kayıp olan Ali Artık amcamız bu sabah belediye personelimiz ve aynı zamanda bir avcı arkadaşımızın köpek gezdirdiği esnada hakkın rahmetine kavuş halde Derince köyümüzün altında bulmuştur. Çok üzgünüz, yaslı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm Teskilatlara ve duyarlılık gösteren Avcılık Federasyonuna yürekten teşekkür ederim ”