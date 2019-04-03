Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi Cumartesi açılıyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi cumartesi günü açılıyor.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, 6 Nisan Cumartesi saat 14.00’te gerçekleştirilecek açılışa tüm halk davet edildi.



Açıklamada, Girne bölgesinde yaşayan Alevilerin uzun süredir yaptıkları çalışmalar ve dayanışmanın bundan sonra şube çatısı altında daha birlik ve beraberlik içerisinde olacağı ifade edildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Lefkoşa merkez yanında Gazimağusa ve Lefke’de de şubeleri bulunuyor. Girne şubesinin açılmasıyla şube sayısı 3’e çıkmış olacak.