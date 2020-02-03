banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119324
ALTIN
303.932
DOLAR
5.9823
STERLİN
7.8004
EURO
6.6137
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda Erhürman
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda...
Erhürman’dan Örtülüye Veto
Erhürman’dan Örtülüye Veto
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Albaraka Türk çalışanları birer robotik süreç uzmanına dönüşüyor

Robotik Süreç Otomasyonunu hayata geçiren ilk katılım bankası Albaraka Türk, insan için robot yaklaşımıyla son 6 aydır çalışanlarını da sürece dahil ederek onları birer robotik süreç uzmanına dönüştürdü. Bu sayede çalışanlarını katma değerli işlere yönelten banka, 2020 yılı sonunda 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörüyor.

Albaraka Türk çalışanları birer robotik süreç uzmanına dönüşüyor

Robotik Süreç Otomasyonunu hayata geçiren ilk katılım bankası Albaraka Türk, insan için robot yaklaşımıyla son 6 aydır çalışanlarını da sürece dahil ederek onları birer robotik süreç uzmanına dönüştürdü. Bu sayede çalışanlarını katma değerli işlere yönelten banka, 2020 yılı sonunda 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörüyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:15
Albaraka Türk çalışanları birer robotik süreç uzmanına dönüşüyor

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞANLARI BİRER ROBOTİK SÜREÇ UZMANINA DÖNÜŞÜYOR

Robotik Süreç Otomasyonunu hayata geçiren ilk katılım bankası Albaraka Türk, insan için robot yaklaşımıyla son 6 aydır çalışanlarını da sürece dahil ederek onları birer robotik süreç uzmanına dönüştürdü. Bu sayede çalışanlarını katma değerli işlere yönelten banka, 2020 yılı sonunda 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörüyor.

Katılım bankacılığında dijitalleşmenin öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, hayata geçirdiği inovatif uygulamalarla şirket kültürünü de dönüştürüyor. 2 senedir robotik süreç otomasyonu uygulamasını kullanan Albaraka Türk, son 6 ayda çalışanlarını tekrar eden işleri otomatize edebilecekleri birer RPA (Robotic Process Automation) uzmanına dönüştürdü. Böylece Albaraka Türk çalışanları, tekrarlı operasyonel işleri robota devrederek, katma değerli işlere odaklanarak verimliliklerini artırma fırsatı yakaladı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: “Korkuyu cesarete dönüştürerek çalışanlarımızın verimliliğini ve memnuniyetini artırdık”

Robotik süreç otomasyonu ve benzeri teknolojileri birer araç olarak gördüklerini ve bu araçları kullanarak çalışanlarının potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini amaç edindiklerini söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “İlk başlarda tüm dünyada olduğu gibi bizim çalışanlarımızda da ‘Robotlar işimizi elimizden alacak mı?’ endişesi ve korkusu vardı. Ancak teknolojiyi tabana yayıp onların da bu deneyimin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayınca bu korku cesarete dönüştü ve kendi tekrarlı işlerini otomatize etmenin faydasını görerek bu dönüşümden büyük bir memnuniyet duydular. Aslında robotlar kimsenin ekmeğini elinden almıyor, aksine daha iyiyi hedefleyen ve daha verimli çalışmak isteyen herkesin ekmeğine yağ sürüyor” dedi.

banner317

Güven Veren Kurum Kültürü İş Birliğini Kuvvetlendiriyor

Robotik Süreç Otomasyonu eğitimi alan ve kurum içinde Şampiyon olarak nitelendirilen Albaraka Türk çalışanları büyük birtakım olarak hareket ederek kendi birimlerinin dijitalleşme süreçlerinde aktif rol alıyor ve kendilerini bu takımın güçlü bir parçası olarak hissediyor. Bu yeni organizasyon modeli ile birlikte Albaraka Türk’te 2019 yıl sonu itibariyle 5 robot, 25 farklı birimde 70 farklı işi düzenli olarak gerçekleştiriyor. 2020 yılı sonunda ise toplam 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörülüyor.

İnsan Yerine Robot Değil, İnsanlar İçin Robot

İnsanı bir kaynak olarak değil de bir değer olarak ele alan yaklaşımından taviz vermeden çalışanlarını teknolojik gelişmelere dahil eden Albaraka Türk, bu süreçte Robotik kodlamaya ilgi duyan tüm çalışma arkadaşlarını eğitim sürecine dahil ederek geniş bir bakış açısı kazanmalarını da sağladı. Bunu sağlarken de çalışanlarının kendilerini yenilemeleri için ihtiyaç duyduğu güveni her aşamada sağlayan Albaraka Türk, kurum kültürünün temel prensipleriyle çalışanlarına dijitalleşme yolculuğunda güven vermeye devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Albaraka TürkRobotik Süreç Otomasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olgun Amcaoğlu: "Kamuoyu bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır"
Olgun Amcaoğlu: "Kamuoyu bilerek ve isteyerek yanıltılmaktadır"
Telefon borçları için uyarı
Telefon borçları için uyarı
Kapısız: “Hava Trafik Kontrolörleri emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alamıyor”
Kapısız: “Hava Trafik Kontrolörleri emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alamıyor”
Kamu-iş: “Terfiler maaşlara yansıyacak”
Kamu-iş: “Terfiler maaşlara yansıyacak”
Erhürman: “Devletin bir spor politikası olmalı”
Erhürman: “Devletin bir spor politikası olmalı”
LTB Paylaşım Mutfağı personeli hijyen eğitiminden geçti
LTB Paylaşım Mutfağı personeli hijyen eğitiminden geçti
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu
Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu
Rogers: “Teknik düzenleme yapıldı…”
Rogers: “Teknik düzenleme yapıldı…”
Atıcılık ve Okçuluk’da Ortak Yetenek tespitleri yapıldı
Atıcılık ve Okçuluk’da Ortak Yetenek tespitleri yapıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim