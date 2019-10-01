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Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan

ALBANK “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan

ALBANK “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

01 Ekim 2019 Salı 16:31
Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan

1-31 Ekim tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak bilinir. ALBANKMeme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

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ALBANK Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can; Ekim Ayının, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olduğuna, ancak bu farkındalığın ve erken teşhis vurgusunun yeterli düzeyde oluşturulmadığına dikkat çekti, ALBANK olarak bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirme noktasında daha somut adımlar atmak istediklerini, müşterilerine ‘ Hayatınızın Her Anında’ sloganıyla ulaştıklarını ve bunun altını her anlamda doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Sn. Şükrü Can anlaşmalı oldukları sigorta şirketleri ile birlikte yürütülen Kanser Güvence Sigortasının önemini vurgularken, meme kanseri ve daha birçok hastalıkta kontrolün ve erken teşhisin en koruyucu yöntem olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
AlbankMeme Kanseri Farkındalık
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