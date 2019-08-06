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ALBANK bir kez daha ‘Önce Sağlık’ dedi

Albank Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri personeli bu yıl ikinci kez kan bağışında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın Gezici Otobüsü'nde gerçekleşti.

ALBANK bir kez daha ‘Önce Sağlık’ dedi

Albank Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri personeli bu yıl ikinci kez kan bağışında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın Gezici Otobüsü'nde gerçekleşti.

06 Ağustos 2019 Salı 16:48
ALBANK bir kez daha ‘Önce Sağlık’ dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Gezici Otobüsü ile gerçekleştirdiği kan bağış kampanyasına bu yıl ikinci kez destek veren Albank Genel Müdürlük Personeli ve Lefkoşa Şubeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında artık düzenli olarak bağış yapacak.

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ŞÜKRÜ CAN: Albank olarak ‘’ Önce Güven ‘’ sloganın bağış kapsamında ‘’Önce Sağlık ‘’ sloganıyla başladığını, düzenli olarakta devam edeceğini yineledi.

'SADECE ACİL İHTİYAÇ DURUMUNDA DEĞİL, HER ZAMAN HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kan Bankasına yapılan, kan bağışlarına yeterli önemin gösterilmediği bu yüzden Thalassaemia hastaları başta olmak üzere, diğer hastaların da büyük sıkıntı yaşadığını belirten Albank Genel Müdür Yardımcısı Şükrü CAN, her sağlıklı bireyin kan bağışına destek olabileceğini ve bağışta bulunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Can, sadece acil kan çağrılarında değil, her zaman aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini, kan bağışının aynı zamanda geleceğe yatırım olduğunu da sözlerine ekledi.

İkinci bağış kampanyasının gerçekleştiğini ve artık düzenli olarak altı ayda bir ‘’Albank Genel Müdürlük’’, ‘’Merkez Şube’’, ‘‘Ortaköy Şube’‘ ve ‘‘Yenikent Şube’’ nin de katılımıyla kan bağışının düzenli bir şekilde yapılacağına bir kez daha dikkat çekti.

Albank olarak ‘’ Önce Güven ‘’ sloganın bağış kapsamında ‘’Önce Sağlık ‘’ sloganıyla 17 Ocak 2020 de tekrar yapılacağını bir kez daha vurguladı.

Son Güncelleme: 06.08.2019 16:56
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