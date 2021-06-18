banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
banner376

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kampanyası başlatıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) düzenlediği organize sanayi bölgelerinin temizlenmesi kampanyası Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başlatıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 11:45
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kampanyası başlatıldı
banner337

2 günde tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmaları, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

KAMACIOĞLU: “ÖNCE TEMİZLİK ARDINDAN TELLEME”

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, temizliğin, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkısıyla gerçekleştirildiğini ve imece usulü yapıldığını belirtti.

Temizliğin sonrasında bölgenin tellenmesiyle ilgili, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bütçe ayırdığını dile getiren Kamacıoğlu, bölgenin tellenmesi ve giriş kapısı yapılması için 2 Milyon TL’lik bir bütçe gerektiğini kaydetti.

Bunun 800 bin TL’lik kısmı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın katkı koyduğunu, belediyenin de bütçesine göre katkıda bulunacağına ifade eden Kamacıoğlu, diğer firmalardan gelecek katkılarla da önümüzdeki hafta sonuna doğru telleme projesini başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Kamacıoğlu, 2 ay içerisinde Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin tellenerek, giriş kapısı olan örnek ve pilot bir bölge olacağını kaydetti.

Temizlik kampanyasıyla otlar ve atıl durumdaki çöplerin temizleneceğini ifade eden Kamacıoğlu, bundan sonraki adımda bölgeye daha fazla çöp konteynerleri koymayı amaçladıklarını anlattı.

Ali Kamacıoğlu, Alayköy’ün ardından haftaya Gazimağusa daha sonra Lefkoşa olmak üzere bütün sanayi bölgelerinde temizlik kampanyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

YEŞİL: “SANAYİ BÖLGELERİ ÇÖP BÖLGELERİ OLARAK ANILMAKTAN KURTULACAK”

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’na göreve geldikten sonra böyle bir konuya duyarlılık göstermesi nedeniyle teşekkür etti.

Katkı koyan firmalar ve Alayköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Yeşil, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

banner341
İş birliği ile sanayi bölgelerinin çöp bölgeleri olarak anılmaktan kurtulacağını ifade eden Yeşil, Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün bu alanları tek başına temizlemeye imkan ve kabiliyeti olmadığını, böyle bir görevi olmadığını da belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren her bir iş yerinin bölge belediyesine 14 çeşit vergi verdiğini anlatan Mustafa Yeşil, belediyenin temizlikten sorumlu olduğunu ancak belediyenin de haklı gerekçeleri olması nedeniyle temizliği yapamadığını, sadece normal atıkları topladığını ifade etti. Yeşil, hurda kirliliği ve büyük moloz atıklarının dışarıdan gelinip çöplükmüş gibi bölgeye döküldüğünü, belediye ve Çevre Dairesi’nin bununla başa çıkamadığını anlattı.

Yeşil, bu tür kampanyalarla farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 18.06.2021 12:21
Anahtar Kelimeler:
Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde Temizlik Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülseren Kışlası'nda ant içme töreni yapıldı
Gülseren Kışlası'nda ant içme töreni yapıldı
Koral Çağman yerine Serdar Denktaş!
Koral Çağman yerine Serdar Denktaş!
KKTC'de aşılama süreci sürüyor
KKTC'de aşılama süreci sürüyor
KIB-TEK’ten önemli hatırlatma
KIB-TEK’ten önemli hatırlatma
17 örgütten yasa talebi
17 örgütten yasa talebi
Karneler ve diploma dağıtımı sürüyor
Karneler ve diploma dağıtımı sürüyor
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Türkiye'den bugüne dek toplam 240 bin doz covid-19 aşısı geldi
Türkiye'den bugüne dek toplam 240 bin doz covid-19 aşısı geldi
Hava durumu
Hava durumu
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepresan

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim