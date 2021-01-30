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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nden hükümete çağrı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği: "Devlet ahlakına yakışır biçimde, halkın her kesimine eşit,  adil yaklaşımla ekonomik önlemler alın"

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:40
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nden hükümete çağrı
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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, sağlık alanında alınan kararları sonuna kadar desteklediklerini ve üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini kaydetti;  hükümeti, devlet ahlakına yakışır biçimde, halkın her kesimine eşit,  adil yaklaşımla ekonomik önlemler almaya davet etti.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın yazılı açıklamasında, kendileri iş yerleri kapalı olmasına rağmen çalışanlarına sahip çıkarken, hükümetin kendilerinin de bakmakla yükümlü oldukları aileleri, rutin ödemeleri olduğunu ve kazançları olmayacağı için  yaşayacakları ekonomik sıkıntıları  göz önünde bulundurmasını istedi.

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Kimseye el açmadan şerefleriyle yaşamak istediklerini dile getiren Yılgın, “Devlet halkına adil olarak sorumluluklarını yerine getirmiyorken, halkından ona karşı sorumluluklarını yerine getirmesini gerçekten bekliyor mu?  Çok geç olmadan hükümet edenleri,  gerçek bir halk hükümeti olmaya davet ediyoruz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 30.01.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği
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