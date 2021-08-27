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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği, paralı test uygulamasını eleştirdi

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği, koronavirüs testlerinin ücretli yapılmasını eleştirdi.

27 Ağustos 2021 Cuma 19:30
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği, paralı test uygulamasını eleştirdi

Dernek Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “parası olan yaşasın, olmayan ölsün” anlamına geldiğini savunduğu yaklaşımı reddettiklerini belirterek “Bu kararı alanları derhal bu uygulamadan geri dönmeye davet ediyoruz” dedi.

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Açıklamada, “Bir süredir solunum cihazına bağlı yaşayan özel sektör iş hayatının tüm emektarları, bu yapılanı sineye çekmeyecek, bu karardan dönülmesi ve bu popülist yaklaşımı bırakana kadar gerekli her türlü haklı adımı atacaktır” ifadeleri de kullanıldı.

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Son Güncelleme: 28.08.2021 02:35
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