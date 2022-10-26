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Alayköy ilkokulu fark edilmeye devam ediyor

26 Ekim 2022 Çarşamba 00:35
Alayköy ilkokulu fark edilmeye devam ediyor

ALAYKÖY İLKOKULU FARK EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Alayköy İlkokulu farkındalık yaratmaya devam ediyor.Okul müdüru Özden Ünbay ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına öğrencerinde katkısı ile 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle bugün Alayköy ilkokulunda köy içerisinde "Pembe Gün" etkinliği gerçekleştirildi. Okulda önce İzci Grubunun önderliğinde başlayan etkinlikler daha sonra düzenlenen kortej ile Alayköy Belediyesi önünde devam etti. Okul müdürü Özden Ünbay yaptığı açıklamada etkinliğe katılarak bizlere destek veren Alayköy Belediye Başkanı Sn. Hulusi Manisoy'a ve tüm belediye personeline, okul denetmenimiz Sn. Abdullah Sultanoglu'na, köy kadın kursu öğretmenimiz Sn. Ayşen Karayel ve tüm kursiyerlerine, Kanser Hastaları Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Sabri'ye, etkinliğimiz boyunca çocuklarımızın yol güvenliği sağlayan Alayköy Polis Karakolu Amiri Sn. Fahri Alkan'a ve tüm polis memuru arkadaşlarımıza, okulumuzdaki tüm öğretmenlerimiz ile gönderdikleri bağışlarla KHYD'ne katkı yapan tüm velilerimize çok teşekkür ederiz. Toplanan tüm bağışlar KHYD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Sabri'ye teslim edilirken, kendisi de okulumuza Dernek Başkanı Sn. Raziye Kocaismail'in imzaladığı teşekkür belgesini takdim etti.

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